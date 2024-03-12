Глава МИД Эстонии отреагировал на российский запрет въезда балтийским топ-чиновникам

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прокомментировал решение России запретить въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, а также объявление РФ в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter (X).

По его словам, решение РФ выдать ордера на арест и запретить въезд балтийским политикам свидетельствует о том, что они делают правильные вещи, становясь на защиту Украины и ослабляя военную активность России.

"И опять же, это лишь подтверждает, что (президент РФ Владимир) Путин не терпит свободы слова и свободных действий", – отметил Тсахкна.

Ранее во вторник Россия объявила запрет на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам.

Кроме того, РФ объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Напомним, в феврале стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена МВД РФ в розыск. Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что это сделает более рискованными ее зарубежные поездки.