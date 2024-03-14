Італія про напад на соратника Навального: РФ продовжує переслідувати опонентів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив напад на колишнього голову штабу покійного російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова, поклавши відповідальність за це на РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, Таяні сказав журналістам 14 березня.

За словами голови МЗС та віцепрем’єра Італії, "ми знаємо про ситуацію в Росії, тому тут мало що можна коментувати".

"Зі смертю Навального і агресією його найближчого помічника сталося щось дійсно серйозне. Це доказ того, що Росія продовжує переслідувати тих, хто виступає проти режиму, і це може заслуговувати лише на наше засудження", – додав Таяні.

Напад на соратника навального Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і він пов’язаний з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму коментарі зазначив, що зазвичай такі злочини планують заздалегідь, та допустив вплив Кремля.