Италия о нападении на соратника Навального: РФ продолжает преследовать оппонентов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил нападение на бывшего главу штаба покойного российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, возложив ответственность за это на РФ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, Таяни сказал журналистам 14 марта.

По словам главы МИД и вице-премьера Италии, "мы знаем о ситуации в России, поэтому здесь мало что можно комментировать".

"Со смертью Навального и агрессией против его ближайшего помощника произошло что-то действительно серьезное. Это доказательство того, что Россия продолжает преследовать тех, кто выступает против режима, и это может заслуживать лишь нашего осуждения", – добавил Таяни.

Нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака связана с приближением президентских "выборов" в России.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем комментарии отметил, что обычно такие преступления планируют заранее, и допустил влияние Кремля.