СМИ: Турция сосредоточится на отечественном истребителе на фоне неопределенности с F-35

Турция сосредоточит свои усилия на продвижении отечественного истребителя пятого поколения KAAN на фоне неопределенности относительно ее возвращения к программе F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.

Неопределенность возникла из-за нежелания Анкары отказаться от российских систем ПВО С-400, на чем настаивает Вашингтон.

По словам источника, пока нет никаких изменений в отношении Турции и США к ситуации вокруг программы F-35.

"Мы думаем, что сможем вернуть деньги, которые мы заплатили за F-35. Переговоры по этому вопросу продолжаются. На этом этапе нам нужно сосредоточиться на KAAN", – заявил источник.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал понять, что Анкара предпочитает сохранение российских систем противовоздушной обороны С-400. Однако Вашингтон сделал условием отказ Турции от С-400, если она все еще стремится вернуться к программе истребителей F-35.

Перед этим в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции к программе по производству истребителей F-35 не обсуждается.

В то же время, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США будут рады приветствовать Турцию в программе по производству истребителей F-35, но для этого Анкаре необходимо решить вопрос с приобретенными у России зенитно-ракетными комплексами С-400.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.

Из-за решения Турции купить С-400 у России страна была исключена из программы F-35, возглавляемой США. Турция, которая является членом НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о секретных возможностях F-35.