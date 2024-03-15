Встреча Шольца, Макрона и Туска, где обсудят Украину, вскоре начнется в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре прибудет в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего состоится также трехсторонняя встреча с премьером Польши Дональдом Туском.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Встреча лидеров в пятницу, 15 марта, должна помочь уладить противоречия и продемонстрировать мировому сообществу единство после того, как за последнее время стали очевидными значительные разногласия и взаимные претензии между Парижем и Берлином по многим вопросам поддержки Украины – начиная от предоставления дальнобойных ракет до оценки объемов и значимости помощи, предоставленной Францией и Германией.

Непублично немецкие чиновники сетуют, что Макрон прибегает к решительным заявлениям, но при этом поддержка со стороны Франции для Украины существенно меньше, чем та, что предоставила и пообещала предоставить Германия.

Примерно в полдень Макрон должен провести непродолжительную двустороннюю встречу с Олафом Шольцем, а после того они встретятся в формате "Веймарского треугольника" с премьером Польши Дональдом Туском. Это будет первая такая встреча с тех пор, как Туск стал премьер-министром.

Переговоры должны помочь лидерам "сгладить острые углы" перед саммитом ЕС в Брюсселе 21-22 марта.

Ранее знакомый с подготовкой встречи чиновник неофициально комментировал СМИ, что конкретных решений или анонсов после переговоров в пятницу не планируют, и основная цель встречи – послать сигнал о единстве.

Напомним, во вторник лидеры Польши встретились с президентом США Джо Байденом и говорили в том числе о том, как сохранить и усилить поддержку Украины.