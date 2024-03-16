Лідер німецької опозиції підтримує переговори про європейську "ядерну парасольку"

Голова провідної опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц розкритикував канцлера Олафа Шольца за відмову обговорити проєкт ядерного стримування на європейському рівні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мерц сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Лідер ХДС висловив жаль, що Німеччина не прийняла пропозицію французького президента Емманюеля Макрона провести діалог щодо ядерного стримування.

"Я, звичайно, хотів би бачити за столом таких переговорів і французів, і британців. Багато речей потрібно відкрито обговорити багато речей. Ми мали б запитати наших партнерів: чим ви готові поділитися? Чого очікуєте від нас? І як би виглядали механізми ухвалення рішень?" – додав він.

Мерц наголосив, що зараз Німеччина перебуває під парасолькою США у межах механізму спільного використання ядерної зброї, і його потрібно підтримувати якомога довше.

Але "якщо в Америці відбудеться докорінна зміна політики, ми повинні бути готові до цього і не впадати в стан шоку знову", зазначив лідер німецької опозиції.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував ідеї, які пролунали в публічній дискусії, що Європі можливо доведеться думати про свою "ядерну парасольку", якщо стане зрозуміло, що на США не можна розраховувати.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони також вважає, що ЄС не повинен робити ставку на ядерну зброю як гарантію стримування, а розвивати інші сфери оборони.