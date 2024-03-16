Лидер немецкой оппозиции поддерживает переговоры о европейском "ядерном зонтике"

Председатель ведущей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Олафа Шольца за отказ обсудить проект ядерного сдерживания на европейском уровне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Мерц сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Лидер ХДС выразил сожаление, что Германия не приняла предложение французского президента Эмманюэля Макрона провести диалог по ядерному сдерживанию.

"Я, конечно, хотел бы видеть за столом таких переговоров и французов, и британцев. Многие вещи нужно открыто обсудить многие вещи. Мы должны были бы спросить наших партнеров: чем вы готовы поделиться? Чего ожидаете от нас? И как бы выглядели механизмы принятия решений?" – добавил он.

Мерц подчеркнул, что сейчас Германия находится под зонтиком США в рамках механизма совместного использования ядерного оружия, и его нужно поддерживать как можно дольше.

Но "если в Америке произойдет коренное изменение политики, мы должны быть готовы к этому и не впадать в состояние шока снова", отметил лидер немецкой оппозиции.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идеи, которые прозвучали в публичной дискуссии, что Европе возможно придется думать о своем "ядерном зонтике", если станет понятно, что на США нельзя рассчитывать.

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны также считает, что ЕС не должен делать ставку на ядерное оружие как гарантию сдерживания, а развивать другие сферы обороны.