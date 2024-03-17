Кандидат на посаду міністра оборони Литви заявив, що готовий обійняти посаду

Голова Комітету національної безпеки і оборони литовського Сейму Лаурінас Кащюнас запевняє, що готовий взяти на себе обов'язки міністра національної оборони замість Арвідаса Анушаускаса.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо мене запросять, я готовий", – заявив Кащюнас.

За його словами, отримавши пропозицію очолити Міноборони, він прийде до міністерства з пропозиціями щодо практичної реалізації комендантської системи, тилового підрозділу, територіальної самооборони, програми з безпілотників, подальшої підготовки та озброєння військового резерву.

"Ми повинні розвивати волю до опору, ми повинні залучати наше суспільство до планів оборони. Тільки цей принцип загальної оборони в практичній реалізації дозволить створити таку державу, таку силу, литовського колючого їжака, де навіть сильному російському ведмедю буде незручно його проковтнути, він не захоче цього зробити", – сказав Кащюнас.

У п'ятницю стало відомо, що Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали її з конфліктом із прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США (які саме, не уточнювалось).

Прем'єрка Литви наголосила, що відставка голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".

Сам Анушаускас заявив, що подав заяву у відставку після того, як Шимоніте сказала, що не бачить його на цій посаді.