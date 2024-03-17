Кандидат на должность министра обороны Литвы заявил, что готов занять должность

Глава Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма Лауринас Кащюнас уверяет, что готов взять на себя обязанности министра национальной обороны вместо Арвидаса Анушаускаса.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Если меня пригласят, я готов", – заявил Кащюнас.

По его словам, получив предложение возглавить Минобороны, он придет в министерство с предложениями по практической реализации комендантской системы, тылового подразделения, территориальной самообороны, программы по беспилотникам, дальнейшей подготовки и вооружения военного резерва.

"Мы должны развивать волю к сопротивлению, мы должны привлекать наше общество к планам обороны. Только этот принцип всеобщей обороны в практической реализации позволит создать такое государство, такую силу, литовского колючего ежа, где даже сильному русскому медведю будет неудобно его проглотить, он не захочет этого сделать", – сказал Кащюнас.

В пятницу стало известно, что Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с премьер-министром Ингридой Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

Премьер Литвы подчеркнула, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то неожиданным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".

Сам Анушаускас заявил, что подал в отставку после того, как Шимоните сказала, что не видит его на этой должности.