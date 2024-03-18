Виверження вулкана в Ісландії йде на спад

Виверження вулкана в Ісландії, що стало четвертим за останні три місяці, зменшується, а оборонні споруди стримують розплавлену породу від громад, населення яких евакуювали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами вчених, на яких посилається агентство, виверження, схоже, слабшає та, ймовірно, припиниться протягом декількох годин.

AP

Невідомо, коли закінчиться період вулканічної активності, та що це означає для півострова Рейк'янес – однієї з найбільш густонаселених частин Ісландії.

Підтверджених випадків загибелі людей внаслідок нещодавніх вивержень не зафіксували, втім, одного робітника оголосили зниклим безвісти після того, як він провалився у тріщину, що утворилася внаслідок виверження.

Днями в Ісландії почалось виверження вулкана, яке стало четвертим за останні три місяці.

Місце виверження знаходиться в декількох кілометрах на північний схід від Гріндавіка, прибережного міста з населенням 3800 осіб, приблизно в 50 кілометрах на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Внаслідок виверження утворилась тріщина в землі довжиною близько 3 кілометрів між горами Стора-Скогфелл і Хагафелл на півострові Рейк'янес.

Через попереднє виверження на півострові Рейк’янес, що почалось раптово і так само швидко закінчилося, залишилася без гарячої води та опалення частина країни – лава пошкодила труби, по яких до міст постачалася геотермально нагріта вода.

Нагадаємо, виверження на початку лютого стало вже третім за останні місяці. Перше почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.

Уряд Ісландії розглядає варіанти компенсацій за житло для мешканців Гріндавіка, який через постійні виверження став непридатним для проживання.