Извержение вулкана в Исландии идет на спад

Извержение вулкана в Исландии, ставшее четвертым за последние три месяца, ослабевает, а оборонительные сооружения сдерживают расплавленную породу от общин, население которых эвакуировали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам ученых, на которых ссылается агентство, извержение, похоже, ослабевает и, вероятно, прекратится в течение нескольких часов.

AP

Неизвестно, когда закончится период вулканической активности и что это означает для полуострова Рейкьянес – одной из самых густонаселенных частей Исландии.

Подтвержденных случаев гибели людей в результате недавних извержений не зафиксировали, впрочем, одного рабочего объявили пропавшим без вести после того, как он провалился в трещину, образовавшуюся в результате извержения.

На днях в Исландии началось извержение вулкана, которое стало четвертым за последние три месяца.

Место извержения находится в нескольких километрах к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного города с населением 3800 человек, примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

В результате извержения образовалась трещина в земле длиной около 3 километров между горами Стора-Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес.

Из-за предыдущего извержения на полуострове Рейкьянес, которое началось внезапно и так же быстро закончилось, осталась без горячей воды и отопления часть страны – лава повредила трубы, по которым в города поставлялась геотермально нагретая вода.

Напомним, извержение в начале февраля стало уже третьим за последние месяцы. Первое началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.

Правительство Исландии рассматривает варианты компенсаций за жилье для жителей Гриндавика, который из-за постоянных извержений стал непригодным для проживания.