Глава МЗС Болгарії погодилась сформувати новий уряд

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель з правоцентристської партії ГЕРБ погодилася в понеділок сформувати новий уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова 5 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відставка Денкова відкрила шлях до того, щоб партія ГЕРБ очолила уряд протягом дев'яти місяців, як було погоджено після минулорічних виборів.

"Я приймаю цей мандат з почуттям відповідальності, оскільки Болгарія потребує стабільності", – заявила журналістам Габріель.

Через кілька хвилин вона повідомила, що партія "Ми продовжуємо зміни" попросила 24 години на обговорення деталей.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 24 годин ми завершимо угоду, у нас немає розбіжностей щодо пріоритетів країни", – сказала вона.

ГЕРБ і прозахідний блок на чолі з "Ми продовжуємо зміни", який представляє Денков, домовилися минулого року, що Габріель займе пост прем'єр-міністра після того, як Денков завершить свій дев'ятимісячний термін.

Раніше цього місяця ГЕРБ заявила, що Габріель повинна зберегти свою посаду міністра закордонних справ, поки вона буде прем'єр-міністром, і запропонувала ротацію кожні 15 місяців замість дев'яти місяців.

На виборах у квітні минулого року ГЕРБ посіла перше місце, отримавши 69 місць у 240-місцевому парламенті. Блок на чолі з "Ми продовжуємо зміни" отримав 64 місця.

В останні місяці в болгарських ЗМІ постійно почали з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЕРБ і "Продовжуємо зміни" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.