Глава МИД Болгарии согласилась сформировать новое правительство

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль из правоцентристской партии ГЕРБ согласилась в понедельник сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова 5 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отставка Денкова открыла путь к тому, чтобы партия ГЕРБ возглавила правительство в течение девяти месяцев, как было согласовано после прошлогодних выборов.

"Я принимаю этот мандат с чувством ответственности, поскольку Болгария нуждается в стабильности", – заявила журналистам Габриэль.

Через несколько минут она сообщила, что партия "Мы продолжаем изменения" попросила 24 часа на обсуждение деталей.

"Я надеюсь, что в течение следующих 24 часов мы завершим соглашение, у нас нет разногласий относительно приоритетов страны", – сказала она.

ГЕРБ и прозападный блок во главе с "Мы продолжаем перемены", который представляет Денков, договорились в прошлом году, что Габриэль займет пост премьер-министра после того, как Денков завершит свой девятимесячный срок.

Ранее в этом месяце ГЕРБ заявила, что Габриэль должна сохранить свою должность министра иностранных дел, пока она будет премьер-министром, и предложила ротацию каждые 15 месяцев вместо девяти месяцев.

На выборах в апреле прошлого года ГЕРБ заняла первое место, получив 69 мест в 240-местном парламенте. Блок во главе с "Мы продолжаем изменения" получил 64 места.

Кроме того, в последние месяцы в болгарских СМИ постоянно появлялись спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "ПИ-ДБ" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.