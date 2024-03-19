В уряді Британії натякнули на можливі парламентські вибори у жовтні

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант недвозначно натякнув, що уряд розглядає можливість проведення парламентських виборів у жовтні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Відповідаючи на запитання законодавців у Палаті лордів про терміни наступного перегляду витрат урядових відомств, міністр фінансів без жодних підказок з боку колег по парламенту запропонував жовтень як потенційний місяць для голосування.

"Цей перегляд видатків має бути завершений до квітня наступного року, коли розпочнеться наступний фінансовий рік, і, звичайно, якщо загальні вибори відбудуться в жовтні, це означатиме, що він буде дуже, дуже стислий", – сказав Гант.

Зауваження посадовця натякають на законодавчі та парламентські обмеження, які виникають у зв'язку з виборами, адже його міністерство має представити черговий фінансовий звіт у поточному фінансовому році разом з оглядом витрат, який визначає бюджети для урядових відомств.

Це вимагає часу для дебатів у Палаті громад, яка не може засідати тижнями під час парламентської кампанії. Водночас вибори мають відбутися до кінця січня 2025 року.

Натомість проведення виборів у жовтні дасть наступному уряду більше простору для того, щоб впоратися з цими фінансовими та витратними звітами, не вступаючи в конфлікт із річним бюджетом, який зазвичай ухвалюють у березні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року.

Перед цим Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, керівна у Британії Консервативна партія ризикує зазнати приголомшливої поразки на майбутніх виборах.

До того Сунак наголошував, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.