В правительстве Британии намекнули на возможные парламентские выборы в октябре

Министр финансов Великобритании Джереми Хант недвусмысленно намекнул, что правительство рассматривает возможность проведения парламентских выборов в октябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос законодателей в Палате лордов о сроках следующего пересмотра расходов правительственных ведомств, министр финансов без всяких подсказок со стороны коллег по парламенту предложил октябрь как потенциальный месяц для голосования.

"Этот пересмотр расходов должен быть завершен до апреля следующего года, когда начнется следующий финансовый год, и, конечно, если всеобщие выборы состоятся в октябре, это будет означать, что он будет очень, очень сжатый", – сказал Хант.

Замечания чиновника намекают на законодательные и парламентские ограничения, которые возникают в связи с выборами, ведь его министерство должно представить очередной финансовый отчет в текущем финансовом году вместе с обзором расходов, который определяет бюджеты для правительственных ведомств.

Это требует времени для дебатов в Палате общин, которая не может заседать неделями во время парламентской кампании. В то же время выборы должны состояться до конца января 2025 года.

Зато проведение выборов в октябре даст следующему правительству больше пространства для того, чтобы справиться с этими финансовыми и расходными отчетами, не вступая в конфликт с годовым бюджетом, который обычно принимают в марте.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году.

Перед этим Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что вместо этого они состоятся позже в этом году.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящая в Британии Консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.

До этого Сунак подчеркивал, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.