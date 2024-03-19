У Конгресі США уклали угоду про фінансування уряду до 30 вересня

Після шести місяців запеклих суперечок лідери Конгресу Сполучених Штатів уклали угоду про фінансування уряду США до 30 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон та лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер оприлюднили угоду у своїх заявах.

Тепер законодавці мають ухвалити угоду до опівночі п'ятниці, яка є крайнім терміном для часткового закриття уряду. Першим завданням буде письмове оформлення угоди, що може зайняти кілька днів.

Як інформує Bloomberg, президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він підпише пакет видатків як закон.

За даними агентства, сторони досягли угоди після того, як вирішили питання фінансування міністерства внутрішньої безпеки – останню перешкоду в багатотижневих переговорах.

Угода зокрема передбачає виділення приблизно 1,1 трильйона доларів на фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, Державного департаменту, фінансів, праці, охорони здоров'я та соціальних служб, а також освіти.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.