В Конгрессе США заключили соглашение о финансировании правительства до 30 сентября

После шести месяцев ожесточенных споров лидеры Конгресса Соединенных Штатов заключили соглашение о финансировании правительства США до 30 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обнародовали соглашение в своих заявлениях.

Теперь законодатели должны принять соглашение до полуночи пятницы, которая является крайним сроком для частичного закрытия правительства. Первой задачей будет письменное оформление соглашения, что может занять несколько дней.

Как информирует Bloomberg, президент США Джо Байден заявил во вторник, что он подпишет пакет расходов как закон.

По данным агентства, стороны достигли соглашения после того, как решили вопрос финансирования министерства внутренней безопасности – последнее препятствие в многонедельных переговорах.

Соглашение в частности предусматривает выделение примерно 1,1 триллиона долларов на финансирование министерств обороны, внутренней безопасности, Государственного департамента, финансов, труда, здравоохранения и социальных служб, а также образования.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.