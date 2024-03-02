Климатические активисты облили краской немецкую канцелярию

Члены группы климатических активистов "Последнее поколение" в субботу утром облили оранжевой краской фасад немецкой канцелярии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

На фото, опубликованном группой, видна надпись "Помогите! Ваши дети", написанная большими буквами, а также многочисленные отпечатки рук. Несколько активистов сидят или лежат на земле перед стеной.

Берлинская полиция расследует инцидент и задержала 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет для проверки их личностей.

Полиция начала расследование по подозрению в повреждении имущества.

Активисты призывают немецкое правительство выполнить свои обязательства перед молодым поколением в связи с изменением климата.

"Последнее поколение" неоднократно попадала в заголовки газет благодаря драматическим акциям протеста, которые привлекали внимание к проблеме изменения климата, а некоторых активистов арестовывали за препятствование движению транспорта и другие мероприятия.

С начала 2022 года группа выступает за активизацию климатических действий путем блокирования улиц и других мероприятий.

Против членов группы ведется несколько расследований и судебных процессов, многие из которых уже были осуждены.

Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.