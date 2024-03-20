Литовского министра допросили из-за заявлений о коррупции в оборонных закупках

Служба специальных расследований Литвы (STT) заявила, что вызвала на допрос министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса, который уходит в отставку, в связи с его заявлениями о возможной коррупции в оборонных закупках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Директор STT Линас Пернавас после встречи с президентом Гитанасом Науседой в среду сообщил журналистам, что "сейчас мы разговариваем с министром".

Советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил после встречи, что президент попросил службы предоставить информацию о возможной причастности конкретных политиков "к тем или иным закупкам, процессам или проектам", и ожидает получить ответы перед назначением нового министра обороны.

"Президент ожидает получить эту информацию во время самого процесса назначения и более подробную, если она будет, потому что в Литве не может быть так, что ты где-то что-то вспомнил, нарисовал тучу над головой и ходишь с этой тучей", – отметил Будрис.

В пятницу Анушаускас подал заявление об отставке, заявив, что его попросила об этом премьер-министр. Выступая перед журналистами в субботу, Анушаускас заявил, что частные компании агрессивно добиваются оборонных контрактов, пытаясь подкупить военнослужащих.

Политик заявил, что ему "пришлось закрыть дверь" перед этими компаниями, но они "нашли открытую дверь для других политиков". Анушаускас не предоставил никаких других подробностей.

Позже он пояснил, что имел в виду необъявленные встречи между политиками и лоббистами.

Впоследствии Будрис сообщил, что во время встречи с президентом на прошлой неделе Анушаускас упомянул нескольких лиц, которые могут представлять коррупционный риск.

STT уже допросила депутата-либерала Раймундаса Лопату в рамках расследования возможной коррупции в системе национальной обороны.

19 марта премьер Литвы Ингрида Шимоните официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса.

СМИ связали отставку Анушаускаса с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.