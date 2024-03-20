У порту Роттердама виявили 250 кілограмів кокаїну на €18 мільйонів

Нідерландські митники в порту Роттердама виявили 250 кілограмів кокаїну в ніч з неділі на понеділок 18 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє прокуратура Нідерландів.

За словами правоохоронців, наркотики заховали серед вантажу винограду. Вартість кокаїну оцінюють у понад 18 млн євро.

Контейнер прибув з Чилі та призначався для компанії в місті Ріддеркерк. Компанія, схоже, не має жодного відношення до цього вантажу, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що наркотики знищили, а слідство продовжується.

Раніше суд у Нідерландах засудив лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

Нещодавно бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.

Бельгія разом із Нідерландами відіграє важливу роль на ринку нелегальних наркотиків континенту. У 2023 році бельгійська влада вилучила рекордну 121 тонну кокаїну в порту Антверпен-Брюгге.

Перед цим повідомлялося, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.