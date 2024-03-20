В порту Роттердама обнаружили 250 кг кокаина на 18 млн евро
Среда, 20 марта 2024, 12:40
Нидерландские таможенники в порту Роттердама обнаружили 250 килограммов кокаина в ночь с воскресенья на понедельник 18 марта.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает прокуратура Нидерландов.
По словам правоохранителей, наркотики спрятали среди груза винограда. Стоимость кокаина оценивается более чем в 18 млн евро.
Контейнер прибыл из Чили и предназначался для компании в городе Риддеркерк. Компания, похоже, не имеет никакого отношения к этому грузу, говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что наркотики уничтожили, а следствие продолжается.
Ранее суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.
Недавно
бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.
Бельгия вместе с Нидерландами играет важную роль на рынке нелегальных наркотиков континента. В 2023 году бельгийские власти изъяли рекордную 121 тонну кокаина в порту Антверпен-Брюгге.
Перед этим сообщалось, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.