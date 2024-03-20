Парламент Чехії другий день обговорює загрози для нацбезпеки, дебати можуть тривати до ночі

У парламенті Чехії другий день поспіль тривають дебати щодо найбільших загроз для нацбезпеки країни, обговорення може затягнутися до пізньої ночі.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Ще у вівторок депутати Палати представників зібралися на позачергове засідання, щоб обговорити найбільші загрози для національної безпеки Чехії.

За підсумками дебатів мають голосувати за резолюцію, внесену коаліцією. У проєкті ключовою загрозою для Чехії пропонують назвати терористични режим у Росії та задекларувати, що у принципових інтересах Чехії – щоб Путін не отримав успіхів у війні проти України.

За потреби, дебати будуть продовжуватися навіть після опівночі. На виступи станом на 17 годину були зареєстровані майже два десятки депутатів, деякі промовці перед тим говорили по 40 хвилин.

Нагадаємо, приводом для спеціального засідання стали дії колишнього прем’єра та лідера партії ANO Андрея Бабіша, зокрема його непублічна реакція на слова чинного глави МЗС про те, чи не став експрем’єр загрозою для національної безпеки країни.

Бабіш, який виступав на дебатах понад дві години, заявив, що не ставить під сумнів геополітичну орієнтацію Чехії та її членство у ЄС і НАТО, але заявив, що допомога Україні "повинна мати межі", і що треба ставити питання, "чи справді ми хочемо ядерної конфронтації через країну, яка не є членом НАТО".

Нагадаємо, у лютому 2024 року суд остаточно підтвердив, що експрем’єр Чехії Бабіш працював на радянські спецслужби.

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