Парламент Чехии второй день обсуждает угрозы для нацбезопасности, дебаты могут длиться до ночи

В парламенте Чехии второй день подряд продолжаются дебаты о крупнейших угрозах для нацбезопасности страны, обсуждение может затянуться до поздней ночи.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Еще во вторник депутаты Палаты представителей собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить наибольшие угрозы для национальной безопасности Чехии.

По итогам дебатов должны голосовать за резолюцию, внесенную коалицией. В проекте ключевой угрозой для Чехии предлагают назвать террористический режим в России и задекларировать, что в принципиальных интересах Чехии – чтобы Путин не получил успехов в войне против Украины.

При необходимости, дебаты будут продолжаться даже после полуночи. На выступления по состоянию на 17 часов были зарегистрированы почти два десятка депутатов, некоторые выступающие перед тем говорили по 40 минут.

Напомним, поводом для специального заседания стали действия бывшего премьера и лидера партии ANO Андрея Бабиша, в частности его непубличная реакция на слова действующего главы МИД о том, не стал ли экс-премьер угрозой для национальной безопасности страны.

Бабиш, выступавший на дебатах более двух часов, заявил, что не ставит под сомнение геополитическую ориентацию Чехии и ее членство в ЕС и НАТО, но заявил, что помощь Украине "должна иметь границы", и что надо ставить вопрос, "действительно ли мы хотим ядерной конфронтации из-за страны, которая не является членом НАТО".

Напомним, в феврале 2024 года суд окончательно подтвердил, что экс-премьер Чехии Бабиш работал на советские спецслужбы.

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