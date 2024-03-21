Британский парламент в апреле снова рассмотрит план депортации мигрантов в Руанду

Законопроект, который имеет целью заблокировать дальнейшие судебные обжалования плана премьера Великобритании Риши Сунака по депортации искателей убежища в Руанду, в следующий раз будет обсуждаться в парламенте 15 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

О том, что законопроект рассмотрят после пасхальных каникул в Палате общин сообщила ее лидер Пенни Мордант.

Правительство хочет переселить тысячи искателей убежища, которые ежегодно прибывают в Британию на небольших надувных лодках, в Руанду, но юридические проблемы пока не позволяют отправить их в восточноафриканскую страну.

Чтобы преодолеть возражения суда, кабинет Сунака стремится принять законопроект, который объявляет Руанду безопасной страной для искателей убежища и не применяет часть законодательства о правах человека, пытаясь заблокировать дальнейшие юридические проблемы.

Ранее сообщалось, что план британского правительства отправить некоторых мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища, может стоить почти полмиллиарда фунтов (около 580 млн евро), плюс сотни тысяч на каждого депортированного человека.

Перед этим Палата лордов отклонила правительственный план депортации мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища и который вызвал критику правозащитников и споры внутри правящей Консервативной партии.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.