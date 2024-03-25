Глава МВД Германии после теракта в РФ: Есть угрозы и от исламистов, и от России

Глава МВД Германии Нэнси Фезер после теракта в Подмосковье предупредила об острой угрозе со стороны террористов-исламистов и одновременно отметила "новое измерение" гибридных угроз со стороны России.

Об этом она сказала в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Фезер отметила, что, очевидно, террористическая группировка "ИГИЛ-Хорасан" несет ответственность за кровавый теракт под Москвой. И поскольку это ответвление "Исламского государства" также активно действует в Германии, Фезер предупредила немцев о риске возможных атак.

"Опасность со стороны исламистского терроризма остается острой... "ИГИЛ-Хорасан" сейчас представляет самую большую исламистскую угрозу и в Германии", – сказала министр.

Только во вторник федеральная прокуратура в Гере арестовала двух вероятных исламистов из этой группы, которые, по сообщению правоохранительных органов, планировали нападение на шведский парламент.

"Как и недавний взрыв бомбы в иранском городе Керман, это нападение показывает, насколько серьезно надо относиться к глобальной угрозе исламистского терроризма", – сказала Фезер.

В то же время, министр предупредила о все большей опасности, которую представляет гибридная война России.

"Мы фактически переживаем новое измерение угроз от российской агрессии. Мы видим попытки влиять с помощью лжи и массированной дезинформации. Но шпионаж также не менее активен", – сказала Фезер.

Она также обвинила Кремль в намеренном поощрении движения беженцев в Западную Европу.

"Россия также хочет дестабилизировать Запад с помощью миграции. Людей жестоко инструментализируют", – пояснила министр, добавив, что Финляндия сейчас чувствует это на собственной границе.

Ранее немецкие политики предостерегли от инструментализации Кремлем теракта в Подмосковье – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот от партии канцлера Шольца напомнил, что РФ сама является террористическим государством.

Между тем, накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.