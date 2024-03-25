Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, відповідальність за який взяла філія ІДІЛ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

В Італії на засіданні Ради національної безпеки в понеділок ухвалили рішення про посилення заходів безпеки під час Страсного тижня, що передує Великодню, який святкуватимуть найближчими вихідними.

Як йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ країни, влада посилить як спостереження, так і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.

Водночас у Сербії співробітники таємної поліції з автоматами патрулювали вулиці Белграда протягом вихідних. Президент Александар Вучич заявив, що вони та поліція в цивільному будуть стежити за спортивними об'єктами та торговими центрами столиці.

Опоненти Вучича розкритикували цей захід як непотрібний і такий, що має на меті залякати населення.