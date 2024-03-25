Италия следом за Францией усилила меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, ответственность за который взяло на себя подразделение ИГИЛ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В Италии на заседании Совета национальной безопасности в понедельник приняли решение об усилении безопасности во время Страстной недели, предшествующей Пасхе, которую будут праздновать в ближайшие выходные.

Как говорится в заявлении министерства внутренних дел страны, власти усилят как наблюдение, так и проверки, "уделяя наибольшее внимание местам наибольшего скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам".

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.

В то же время в Сербии сотрудники тайной полиции с автоматами патрулировали улицы Белграда в течение выходных. Президент Александар Вучич заявил, что они и полиция в штатском будут следить за спортивными объектами и торговыми центрами столицы.

Оппоненты Вучича раскритиковали эту меру как ненужную и имеющее целью запугать население.