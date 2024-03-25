Британія передає £300 тисяч на кібербезпеку Міжнародного кримінального суду

Молодший міністр закордонних справ Великої Британії лорд Тарік Ахмад Вімблдонський оголосив про виділення 300 тисяч фунтів стерлінгів до спеціального фонду Міжнародного кримінального суду для зміцнення його кібербезпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", 25 березня оголосив британський уряд.

Про внесок до спецфонду МКС лорд Тарік Ахмад Вімблдонський оголосив під час зустрічі із секретарем Суду Освальдо Савалою Гілером у Лондоні.

"Кібербезпека є спільним викликом для тих, хто захищає і підтримує міжнародну систему, засновану на правилах", – прокоментував він.

У британському уряді стверджують, що його внесок у 300 тисяч фунтів до фонду є вже п’ятим за рахунком і третім за величиною в порівнянні з іншими державами.

Спеціальний фонд Міжнародного кримінального суду є тимчасовим фондом, призначеним для надання цільових ресурсів для посилення цифрової та фізичної безпеки МКС.

Його створенню передувала масштабна кібератака на ІТ-інфраструктуру МКС у вересні 2023 року, за якою, на думку Суду, стояла спроба шпигунства.

Суд не вперше стає об’єктом міжнародного шпигунства. У 2022 році Нідерланди заявили, що запобігли проникненню до суду російського шпигуна Сергєя Черкєсова під виглядом стажера з Бразилії. У березні 2023-го йому оголосили звинувачення у США.