Младший министр иностранных дел Великобритании лорд Тарик Ахмад Уимблдонский объявил о выделении 300 тысяч фунтов стерлингов в специальный фонд Международного уголовного суда для укрепления его кибербезопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 25 марта объявило британское правительство.

О взносе в спецфонд МУС лорд Тарик Ахмад Уимблдонский объявил во время встречи с секретарем Суда Освальдо Савалой Гилером в Лондоне.

"Кибербезопасность является общим вызовом для тех, кто защищает и поддерживает международную систему, основанную на правилах", – прокомментировал он.

В британском правительстве утверждают, что его вклад в 300 тысяч фунтов в фонд является уже пятым по счету и третьим по величине по сравнению с другими государствами.

Специальный фонд Международного уголовного суда является временным фондом, предназначенным для предоставления целевых ресурсов для усиления цифровой и физической безопасности МУС.

Его созданию предшествовала масштабная кибератака на ИТ-инфраструктуру МУС в сентябре 2023 года, за которой, по мнению Суда, стояла попытка шпионажа.

Суд не впервые становится объектом международного шпионажа. В 2022 году Нидерланды заявили, что предотвратили проникновение в суд российского шпиона Сергея Черкесова под видом стажера из Бразилии. В марте 2023-го ему предъявили обвинение в США.