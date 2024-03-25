Бербок "почувствовала облегчение" после резолюции ООН о прекращении огня в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, где Израиль проводит операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

После встречи в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри глава МИД ФРГ заявила, что она "почувствовала облегчение относительно принятия резолюции, потому что каждый день на счету".

По ее словам, Израиль должен отказаться от широкомасштабного наступления на город Рафах, сообщает DW.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис предостерегла Израиль от масштабной атаки на город Рафах в Газе, где более миллиона палестинцев ищут убежища в условиях войны Еврейского государства против террористической группировки ХАМАС.

В ответ на вопрос, будут ли последствия наступления Израиля на Рафах, вице-президент США заявила, что ничего не исключает.

Перед этим лидер большинства в Сенате США от демократов Чак Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.