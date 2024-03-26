Правительству Греции грозит вотум недоверия из-за новых данных о катастрофе на железной дороге

Парламент Греции рассмотрит объявление вотума недоверия правительству после того, как в прессе появилась резонансная информация относительно одной из самых ужасных железнодорожных аварий в стране, унесшей жизни 57 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

С инициативой вотума недоверия выступила оппозиционная Всегреческая социалистическая партия (ПАСОК), которую поддержали другие оппозиционные силы. А лидер оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал премьера Кириакоса Мицотакиса уйти в отставку и назначить досрочные выборы.

Действующее греческое правительство имеет значительное большинство в парламенте, поэтому, скорее всего, сохранит власть. Но трехдневные дебаты после голосования станут испытанием для многих чиновников – они должны будут предоставить исчерпывающие ответы на все вопросы об аварии.

Год назад междугородний пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, на большой скорости столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции. В результате погибли 57 человек – преимущественно молодых студентов.

С тех пор расследование продвигается медленно, а оппозиционные партии и родственники жертв предполагают, что правительство пытается скрыть его детали.

Родные погибших собрали более 1,3 миллиона подписей под петицией в Европейский парламент, в которой призвали ЕС вмешаться в расследование и привлечь политиков, которые защищены иммунитетом, к ответственности.

Депутаты Европарламента от всех политических групп поддержали петицию, предложив институтам ЕС внимательно следить за ходом расследования.

Между тем, греческое издание To Vima обнародовало новые данные об аварии, вызвавшей политическое землетрясение в Афинах на выходных. Издание утвердило, что разговоры между работниками поезда в ночь аварии, обнародованные сразу после нее, были искажены, чтобы усилить аргумент о "человеческом факторе".

Правительство назвало публикацию "фейковой новостью", но пока не предоставило конкретных ответов на вопрос о том, имело ли оно доступ к аудиофайлам разговоров железнодорожников.

Некоторые чиновники также атаковали группу AlterEgoMedia, к которой принадлежит издание, заявляя об "организованных экономических интересах".

Некоторые аналитики считают, что аварии можно было бы избежать, если бы был реализован контракт 2014 года на реконструкцию и модернизацию системы сигнализации и дистанционного управления железной дороги Афины-Салоники-Промахон.

Напомним, десятки тысяч людей 28 февраля вышли на улицы Афин, Салоник и других городов Греции, чтобы отметить годовщину самой смертельной железнодорожной катастрофы.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.