Байден догоняет Трампа в рейтингах в шести из семи "колеблющихся штатах"

Действующий президент США Джо Байден существенно сократил разрыв или опередил Дональда Трампа в шести из семи "колеблющихся штатах".

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Результаты исследования общественного мнения, проводимого ежемесячно в сотрудничестве Bloomberg News и Morning Consult, показали рост рейтинга Байдена в шести из семи "колеблющихся штатах", где избирательные симпатии периодически переходят от кандидата-республиканца к кандидату-демократу и наоборот, тогда как есть штаты, которые всегда голосуют за кандидата той же партии.

Результаты этого опроса показали лучшую ситуацию для Байдена по сравнению с предыдущими за полгода.

Существенно изменились настроения в Висконсине – Байден теперь опережает Трампа на один процентный пункт, тогда как в феврале отставал от него на четыре процентных пункта.

В Пенсильвании в феврале Трамп был впереди на шесть процентных пунктов, а теперь поддержка его и Байдена сравнялась на уровне 45%. Такие же равные показатели у них в Мичигане.

В Аризоне, Неваде, Северной Каролине Трамп опережает Байдена, но разрыв между ними сократился. Только в штате Джорджия Трамп нарастил отрыв от Байдена.

Пока трудно спрогнозировать, свидетельствуют ли эти результаты о переломе в пользу Байдена, который и дальше усилится, или симпатии избирателей снова качнутся в противоположную сторону.

Ранее Байден и Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.

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