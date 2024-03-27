ЗМІ дізналися ім’я можливої наступниці глави МЗС Латвії у разі його відставки

Міністерство закордонних справ Латвії у разі відставки Кріш'яніса Каріньша може очолити представниця його ж партії, віцеспікерка Сейму Занда Калніня-Лукашевиця.

Про це повідомляє портал Delfi, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що віцеспікерку Сейму Калніню-Лукашевіцу неофіційно обговорюють як ймовірну наступницю глави МЗС Кріш’яніса Каріньша, якщо йому доведеться йти з посади через триваюче розслідування. Віцеспікерка, яка – як і Каріньш – є представницею партії "Нова єдність", має значний досвід у міжнародних справах і раніше у своїй кар’єрі була парламентським секретарем МЗС.

Нагадаємо, майбутнє Каріньша на посаді очільника МЗС опинилося під питанням після того, як Генпрокуратура Латвії почала розслідування щодо можливої неналежної розтрати коштів через використання ним приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

У четвер 28 березня прем’єрка Евіка Сіліня має зустрітися з Каріньшем, щоб обговорити з ним цю ситуацію.

Неофіційно повідомляють, що у партії розглядають відставку Каріньша через розслідування, але результат його переговорів з прем’єркою не визначений наперед.

Раніше Каріньш визнав, що відсутність публічного обговорення його оренди приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра була помилкою. Водночас він казав, що не збирається йти у відставку на тлі скандалу.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що польоти Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.