СМИ узнали имя возможной преемницы главы МИД Латвии в случае его отставки

Министерство иностранных дел Латвии в случае отставки Кришьяниса Кариньша может возглавить представительница его же партии, вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Об этом сообщает портал Delfi, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что вице-спикера Сейма Калниню-Лукашевицу неофициально обсуждают как вероятную преемницу главы МИД Кришьяниса Кариньша, если ему придется уходить с должности из-за продолжающегося расследования. Вице-спикер, которая – как и Кариньш – является представительницей партии "Новое единство", имеет значительный опыт в международных делах и ранее в своей карьере была парламентским секретарем МИД.

Напомним, будущее Кариньша на посту главы МИД оказалось под вопросом после того, как Генпрокуратура Латвии начала расследование относительно возможной ненадлежащей растраты средств из-за использования им частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.

В четверг 28 марта премьер Эвика Силиня должна встретиться с Кариньшем, чтобы обсудить с ним эту ситуацию.

Неофициально сообщается, что в партии рассматривают отставку Кришьяниса Кариньша из-за расследования, но результат его переговоров с премьером не определен заранее.

Ранее Кариньш заявил, что отсутствие публичного обсуждения его аренды частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера было ошибкой. В то же время он говорил, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.