США просят союзников ужесточить ограничения по производству чипов в Китае

Соединенные Штаты просят союзников ввести больше ограничений на обслуживание оборудования для производства микросхем в Китае, стремясь еще больше помешать амбициям Пекина в создании передовых полупроводников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Мы настаиваем на том, чтобы не обслуживать эти ключевые компоненты, поэтому обсуждаем это с нашими союзниками", – заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес.

По его словам, Вашингтон не стремится ограничивать поставщиков оборудования в обслуживании большего количества периферийных деталей, которые китайские фирмы способны ремонтировать самостоятельно.

Как отмечает Bloomberg, амерканские чиновники были застигнуты врасплох, когда компания Huawei выпустила новый смартфон на базе передового 7-нанометрового чипа китайского производства в 2023 году, в изготовлении которого полагались на иностранное оборудование.

В публикации говорится, что после прорыва Huawei США оказывают давление на союзников, чтобы они ограничили доступ Китая к передовым технологиям, и уже запретили компании Applied Materials и ее партнерам из США обслуживать их оборудование на китайских предприятиях, которых внесли в черный список.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) через подразделения, расположенные за рубежом.

Перед этим Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

В то же время правительство Нидерландов начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.