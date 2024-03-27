В парламенте Португалии избрали спикера после соглашения между двумя основными партиями

Новоизбранный парламент Португалии в среду проголосовал за нового спикера после соглашения между двумя основными центристскими партиями страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Новым спикером стал Жозе Агиар Бранку от "Демократического альянса" (ДА), который должен сформировать правительство меньшинства. Его поддержали 160 депутатов при 116 необходимых голосов.

Голосование состоялось после того, как социал-демократы достигли соглашения, согласно которому Агиар Бранку будет занимать должность в течение двух лет, после чего она должна перейти к кандидату от социалистов.

Соглашение указывает на то, что ДА и социалисты могут работать вместе, чтобы обеспечить функционирование правительства без вмешательства ультраправой партии Chega! ("Хватит!").

Лидер Chega! Андре Вентура отреагировал на соглашение между двумя основными партиями, заявив, что его политсила теперь будет главной оппозиционной партией.

Голосование состоялось на следующий день после того, как парламент трижды безуспешно голосовал за спикера парламента.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил правоцентристскому политику Луишу Монтенегру сформировать правительство меньшинства.

"Демократический альянс" получил 80 мест в парламенте, что значительно меньше 116, необходимых для большинства. Для принятия законов партии понадобится поддержка других политических сил.

Монтенегру сменит на посту главы правительства Антониу Кошту, который возглавлял пиренейскую страну с 2015 года как лидер Социалистической партии. Он ушел в отставку четыре месяца назад на фоне обвинений в коррупции, хотя не был подозреваемым в расследовании.

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