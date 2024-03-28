Армения ответила на критику Азербайджана относительно конференции с ЕС и США

В Армении заявили, что встреча между премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном не направлена против какой-либо третьей стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, которую цитирует "Арменпрес".

Представительница МИД комментировала заявление Азербайджана, который накануне критиковал предстоящую конференцию Армения-ЕС-США.

"Запланированная на 5 апреля в Брюсселе встреча высокого уровня...будет посвящена укреплению сотрудничества Армения-ЕС-США и не является и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны", – сказала Бадалян.

Также она прокомментировала обвинения Баку в дестабилизации ситуации в регионе.

"Относительно обвинений Азербайджана в дестабилизации ситуации в регионе и неконструктивности армянской стороны в переговорном процессе, позвольте мне еще раз подтвердить, что Армения готова немедленно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и открыть региональные коммуникации на основе принципов, которые уже согласованы с Азербайджаном", – добавила пресс-секретарь.

По ее словам, азербайджанская сторона "затягивает и подрывает мирный процесс под различными искусственными предлогами, в частности постоянно отвергая посреднические предложения ЕС и США".

Накануне в Азербайджане, комментируя запланированную встречу, заявили, что действия со стороны ЕС и США "явно имеют односторонний и предвзятый характер и базируются на подходе двойных стандартов".

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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