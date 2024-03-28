Министр обороны Швеции: Обсуждения о предоставлении Украине Gripen продолжаются

Шведский министр обороны Пол Йонсон подтвердил, что после окончательного вступления в Североатлантический Альянс страна не исключает возможности поставки своих истребителей Gripen в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Kyiv Independent.

Ранее Йонсон говорил, что Швеция не может принять решение о предоставлении Киеву своих истребителей, пока не станет членом НАТО – этот процесс завершился в начале марта.

"Обсуждения продолжаются, и они происходят в рамках коалиции по истребителям", – отметил глава шведского Минобороны на вопрос о нынешнем состоянии этих дискуссий.

Он также напомнил, что Швеция также является частью этой коалиции, которая помогает Украине получить истребители F-16 американского производства и провести необходимую подготовку для пилотов и персонала.

Отдельно Йонсон подчеркнул, что Европа должна усилить свою военную поддержку Украины и "компенсировать часть поддержки, которая уменьшается", имея в виду США.

В августе 2023 года во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.

Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.