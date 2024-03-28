Победитель выборов в Португалии сформировал правительство, оно примет присягу на следующей неделе

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после встречи с лидером правоцентристской Социал-демократической партии и будущим премьером Луишем Монтенегру одобрил состав нового правительства, которое должно начать работу на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Правительство Монтенегру будет насчитывать 17 министров, как и у его предшественника, экс-лидера социалистов Антониу Кошты, который находился у власти более восьми лет.

Министерство иностранных дел Португалии возглавит Пауло Ранжел – вице-председатель Социал-демократической партии Португалии и ныне депутат Европарламента.

Министром обороны в правительстве Монтенегру станет Нуну Мелу – лидер Народной партии, которая вошла в альянс "Демократический альянс" во главе с социал-демократами на последних парламентских выборах.

Другое ключевое министерство – финансов – получит парламентский лидер социал-демократов, экономический советник Монтенегру – Жоаким Миранда Сарменту, который уже десять лет возглавлял это ведомство.

Инаугурация нового правительства Португалии должна состояться вечером 2 апреля, а 10 апреля тогда уже новый премьер-министр планирует представить правительственную программу. Далее состоятся дебаты и голосование за нее в парламенте, хотя дата последнего еще не определена.

По итогам досрочных парламентских выборов в Португалии больше всего мандатов получил блок "Демократический альянс" (в котором Социал-демократическая партия играет ведущую роль) – 80 мест в парламенте, но это значительно меньше 116, необходимых для большинства.

Тем не менее, две ключевые поругальские партии – Социал-демократическая и Социалистическая (которая до этого была у власти, но теперь перешла в оппозицию) – смогли договориться об избрании спикера на ротационной основе.

Читайте больше в статье о том, как Португалия готовится к исторической смене власти.