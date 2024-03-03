РФ оголосила в розшук трьох представників поліції Косова

Росія оголосила в розшук трьох співробітників косовської поліції, що пов'язано з арештом громадянина РФ на півночі Косова в травні 2019 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Pamfleti.

Йдеться про керівників елітних підрозділів косовської поліції. Вони також внесені до пошукової системи Інтерполу.

Серед тих, кого РФ оголосила у розшук: керівник спеціального оперативного підрозділу поліції Косова Бесарт Ахметі, керівник елітного підрозділу косовської поліції 'FIT' Альбан Джетуллаху, а також ще один співробітник поліції Косова.

У травні 2019 року косовські поліцейські підрозділи спеціального призначення провели операцію в чотирьох північних муніципалітетах Косова.

Офіційно проголошена мета операції – затримання, із санкції прокуратури та за рішенням суду, підозрюваних у причетності до організованої злочинності та контрабанди.

Серед затриманих був громадянин Росії, співробітник місії ООН у Косові (UNMIK) Михаїл Краснощьоков, якого зголом Приштина оголосила персоною нон грата. Він був біля барикад, зведених сербами для того, щоб завадити руху поліцейських машин.

Раніше суд у Косові засудив двох етнічних сербів до шестимісячного тюремного ув'язнення за напад на миротворчі сили НАТО KFOR рік тому.

Перед цим прокуратура муніципалітету Печ в Косові, в координації з поліцією Косова та Косовським розвідувальним управлінням оголосила про закриття трьох так званих паралельних сербських структур, що функціонували як альтернативні косовським сербські муніципалітети Печ, Істок та Кліна.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних людей, внаслідок яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.