РФ объявила в розыск трех представителей полиции Косово

Россия объявила в розыск трех сотрудников косовской полиции, что связано с арестом гражданина РФ на севере Косово в мае 2019 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Pamfleti.

Речь идет о руководителях элитных подразделений косовской полиции. Они также внесены в поисковую систему Интерпола.

Среди тех, кого РФ объявила в розыск: руководитель специального оперативного подразделения полиции Косово Бесарт Ахмети, руководитель элитного подразделения косовской полиции 'FIT' Альбан Джетуллаху, а также еще один сотрудник полиции Косово.

В мае 2019 года косовские полицейские подразделения специального назначения провели операцию в четырех северных муниципалитетах Косово.

Официально провозглашенная цель операции – задержание, с санкции прокуратуры и по решению суда, подозреваемых в причастности к организованной преступности и контрабанде.

Среди задержанных был гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков, которого впоследствии Приштина объявила персоной нон грата. Он был возле баррикад, возведенных сербами для того, чтобы помешать движению полицейских машин.

Ранее суд в Косово приговорил двух этнических сербов к шестимесячному тюремному заключению за нападение на миротворческие силы НАТО KFOR год назад.

Перед этим прокуратура муниципалитета Печ в Косово, в координации с полицией Косово и Косовским разведывательным управлением объявила о закрытии трех так называемых параллельных сербских структур, функционировавших как альтернативные косовским сербские муниципалитеты Печ, Исток и Клина.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.