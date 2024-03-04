Посол Германии говорит, что ходил в МИД РФ не из-за перехваченного разговора о Taurus

Посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорфф заявил, что его визит в российское Министерство иностранных дел не был связан с перехватом и сливом секретных переговоров немецкого руководства ВВС о поставках ракет Taurus Украине.

Заявление немецкого дипломата приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам посла, в МИД он провел переговоры по двусторонним вопросам и подчеркнул, что это не был вызов.

"Было приглашение обсудить различные двусторонние вопросы", – сказал Ламбсдорфф, однако не стал комментировать конкретное содержание разговора.

Он добавил, что встреча была запланирована еще до обнародования перехваченного разговора.

Федеральное министерство иностранных дел в Берлине также дало понять, что это был не вызов, а давно запланированная встреча.

Отвечая на вопрос, стоит ли вызывать посла России в Германии в связи с этим инцидентом, представитель немецкого МИД заявил, что ему нечего сообщать по этому поводу.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ именно в связи с недавно опубликованными записями разговора офицеров ВВС Германии.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".