Туреччина заявила про затримання сімох підозрюваних у продажу інформації розвідці Ізраїлю

Турецька розвідка MIT заявила про затримання сімох осіб, зокрема приватного детектива, підозрюваних у продажу інформації ізраїльській розвідувальній службі Моссад.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На відео, опублікованому міністерством внутрішніх справ країни, видно, як поліція проводить рейди по домівках у Стамбулі та вилучає зброю, пакети з наркотиками та електронні пристрої.

За словами турецького розвідувальної служби, колишній державний службовець, а зараз приватний детектив, підозрюється у зборі інформації про близькосхідні компанії та приватних осіб в Туреччині, встановленні пристроїв стеження й веденні спостереження.

"Ми ніколи не дозволимо, щоб шпигунська діяльність здійснювалася в межах нашої країни. Ми будемо ловити їх одного за одним та притягати до відповідальності", – заявив міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая у Twitter (X).

MIT заявила, що приватний детектив пройшов підготовку в Моссаді у столиці Сербії Белграді та отримував платежі в криптовалюті, які не фігурували в офіційних документах.

Раніше у Туреччині також повідомляли про затримання сімох підозрюваних, які нібито передавали інформацію ізраїльській службі зовнішньої розвідки Моссад.

Нагадаємо, на початку січня у Туреччині були затримані 34 особи, яких звинуватили у шпигунстві на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад. Згодом суд у Стамбулі постановив заарештувати 15 з них.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.