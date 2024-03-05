Турция заявила о задержании семерых подозреваемых в продаже информации разведке Израиля

Турецкая разведка MIT заявила о задержании семи человек, в том числе частного детектива, подозреваемых в продаже информации израильской разведывательной службе Моссад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На видео, опубликованном МВД страны, видно, как полиция проводит рейды по домам в Стамбуле и изымает оружие, пакеты с наркотиками и электронные устройства.

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen “KÖSTEBEK-2” operasyonunda 7️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin… pic.twitter.com/iaIcv231hF March 5, 2024

По словам турецкой разведывательной службы, бывший государственный служащий, а сейчас частный детектив, подозревается в сборе информации о ближневосточных компаниях и частных лицах в Турции, установке устройств слежения и ведении наблюдения.

"Мы никогда не позволим, чтобы шпионская деятельность осуществлялась в пределах нашей страны. Мы будем ловить их одного за другим и привлекать к ответственности", – заявил министр внутренних дел Али Ерликая в Twitter (X).

MIT заявила, что частный детектив прошел подготовку в Моссаде в столице Сербии Белграде и получал платежи в криптовалюте, которые не фигурировали в официальных документах.

Ранее в Турции также сообщали о задержании семерых подозреваемых, которые якобы передавали информацию израильской службе внешней разведки Моссад.

Напомним, в начале января в Турции были задержаны 34 человека, которых обвинили в шпионаже в пользу Моссада. Впоследствии суд в Стамбуле постановил арестовать 15 из них.

В начале декабря Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которой он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.