Крупнейшая группа Европарламента поддерживает схему депортации нелегальных мигрантов в третьи страны

Европейская народная партия – крупнейшая политическая группа Европейского парламента, которая, вероятно, сохранит лидерство и после выборов в июне – поддержала миграционную реформу, предусматривающую депортацию искателей убежища в безопасные третьи страны и введение системы квот для тех, кто получает защиту в странах ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Предложение миграционной реформы – которая напоминает предложенную в Британии схему депортации искателей убежища в Руанду – изложена в предвыборном манифесте Европейской народной партии.

"Мы хотим реализовать концепцию безопасных третьих стран. Любой, кто просит убежища в ЕС, может быть переведен в безопасную третью страну и пройти там процедуру предоставления убежища", – говорится в манифесте.

Но европейские консерваторы подчеркивают, что "критерии безопасных стран должны соответствовать основным обязательствам Женевской конвенции о статусе беженцев и Европейской конвенции по правам человека".

Также в документе ЕНП говорится о том, что после "внедрения концепции третьей страны" ЕС предлагает "принимать квоту людей, нуждающихся в защите, на основе ежегодных гуманитарных квот для уязвимых лиц".

Это предложение рассматривается как инициатива для противодействия росту популярности ультраправых и экстремистских партий, в частности "Альтернативы для Германии". Его должны рассмотреть на ежегодном съезде ЕНП в Бухаресте, который начался 6 марта.

Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, заявил журналистам, что предложение поддержали все партии политической группы, в том числе и Христианско-демократический союз Германии, членом которого является президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ужесточение миграционной политики, вероятно, усилит напряженность внутри Европарламента и создаст политические риски для фон дер Ляйен, которая должна представлять интересы всего ЕС, а не одного политического блока, считает The Guardian.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежищу.