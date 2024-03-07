Голови МЗС Британії та Німеччини говорили про поставки далекобійної зброї до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні порушив тему постачання Україні далекобійних засобів ураження – ймовірно, йшлось і про Taurus.

Про це міністри говорили на спільній пресконференції, яку цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон сказав журналістам, що з Бербок обговорював постачання Україні "ракет великої і середньої дальності". Він вказав, що це "суверенне рішення кожної країни", але наголосив, що надана Британією зброя дозволила Україні допомогти відтіснити російські війська.

"Ви отримуєте мир силою, ви отримуєте мир, демонструючи, що Путін не може перемогти, ви отримуєте мир, допомагаючи українцям надати те, що їм потрібно на поле бою", – сказав голова британського МЗС.

Окремо Кемерон торкнувся застережень щодо "ескалації" війни в Україні, нагадавши, що постачання інших нових типів зброї до цього так і не призвело.

"Якщо ви допомагаєте країні захиститись від незаконної і абсолютно невиправданої агресії", то "ніщо не завадить вам" допомогти Україні відвоювати свою територію, додав він.

Міністерка закордонних справ Німеччини ухилилась від прямої відповіді на питання про ракети Taurus, сказавши, що існують "теми, які не обговорюються публічно" і що Берлін продовжить працювати з партнерами для надання Києву "цілого ряду озброєнь".

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступає проти надання Україні ракет Taurus, про що не раз казав публічно. Тим часом опозиція ініціює в Бундестазі нове голосування за резолюцію про постачання Києву цих далекобійних ракет.

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