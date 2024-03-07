Главы МИД Британии и Германии говорили о поставках дальнобойного оружия в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине поднял тему поставок Украине дальнобойных средств поражения – вероятно, речь шла и о Taurus.

Об этом министры говорили на совместной пресс-конференции, которую цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон сказал журналистам, что с Бербок обсуждал поставки Украине "ракет большой и средней дальности". Он указал, что это "суверенное решение каждой страны", но отметил, что предоставленное Британией оружие позволило Украине помочь оттеснить российские войска.

"Вы получаете мир силой, вы получаете мир, демонстрируя, что Путин не может победить, вы получаете мир, помогая украинцам предоставить то, что им нужно на поле боя", – сказал глава британского МИД.

Отдельно Кэмерон коснулся предостережений относительно "эскалации" войны в Украине, напомнив, что поставки других новых типов оружия к этому так и не привели.

"Если вы помогаете стране защититься от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии", то "ничто не помешает вам" помочь Украине отвоевать свою территорию, добавил он.

Министр иностранных дел Германии уклонилась от прямого ответа на вопрос о ракетах Taurus, сказав, что существуют "темы, которые не обсуждаются публично" и что Берлин продолжит работать с партнерами для предоставления Киеву "целого ряда вооружений".

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц категорически выступает против предоставления Украине ракет Taurus, о чем не раз говорил публично. Тем временем оппозиция инициирует в Бундестаге новое голосование за резолюцию о поставках Киеву этих дальнобойных ракет.

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