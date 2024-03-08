У Німеччині вимагають тиску на держави, що отримують вигоду від ухилення санкцій проти РФ

Віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек заявив, що необхідно зайняти більш жорстку позицію щодо країн, які отримують вигоду від ухилення Росії від санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Під час візиту у Вашингтоні Габек заявив, що говорив з міністеркою фінансів США Джанет Єллен про кращу імплементацію обмежень проти Москви.

За його словами, одним із рішень може стати "більш серйозна розмова з державами, що, як ми знаємо, отримують вигоду від ухилення від санкцій".

"Вони також мають свої інтереси, продаючи свою сировину, товари, критичні мінерали та енергію на світовому ринку – тож тут ми не безсилі", – переконаний він.

Віцеканцлер Німеччини висловив упевненість, що країни G7 або краъни, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином, а також додав, що нинішня система звітування компаній, які підозрюються в ухиленні від санкцій, може бути недосконалою.

"Але ми також можемо змінити ситуацію, щоб митники, якщо у них є інформація, йшли до самих компаній та казали: "Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію", – зауважив Габек.

Раніше повідомляли, що попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.

Перед цим ЗМІ стало відомо, що один із середніх середземноморських нафтових терміналів Туреччини Дортйол більше не прийматиме імпорт з РФ після рекордних обсягів минулого року на тлі посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, під санкції США 23 лютого потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн – зокрема Китаю та Сербії, – які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.