В Германии требуют давления на государства, получающие выгоду от санкций против РФ

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Габек заявил, что необходимо занять более жесткую позицию в отношении стран, которые получают выгоду от уклонения России от санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Во время визита в Вашингтон Габек заявил, что говорил с министром финансов США Джанет Йеллен о лучшей имплементации ограничений против Москвы.

По его словам, одним из решений может стать "более серьезный разговор с государствами, которые, как мы знаем, получают выгоду от уклонения от санкций".

"Они также имеют свои интересы, продавая свое сырье, товары, критические минералы и энергию на мировом рынке – так что здесь мы не бессильны", – убежден он.

Вице-канцлер Германии выразил уверенность, что страны G7 или страны, которые поддерживают Украину, будут действовать соответствующим образом, а также добавил, что нынешняя система отчетности компаний, которые подозреваются в уклонении от санкций, может быть несовершенной.

"Но мы также можем изменить ситуацию, чтобы таможенники, если у них есть информация, шли к самим компаниям и говорили: "Покажите нам заказ, покажите нам инвентаризацию", – отметил Габек.

Ранее сообщалось, что предупреждение Соединенных Штатов о санкциях против финансовых учреждений существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Перед этим СМИ стало известно, что один из средних средиземноморских нефтяных терминалов Турции Дортйол больше не будет принимать импорт из РФ после рекордных объемов прошлого года на фоне усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, под санкции США 23 февраля попали 26 компаний и индивидов из 11 стран – в частности Китая и Сербии, – которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.