Фон дер Ляєн очікує відкриття морського коридору з Кіпру до Гази цими вихідними

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що очікує, що морський коридор допомоги почне працювати між Кіпром та Газою цими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми дуже близькі до відкриття цього коридору, сподіваюсь, в суботу-неділю, і я дуже рада бачити, що перший пілотний проєкт буде запущений сьогодні", – сказала вона на Кіпрі під час зустрічі з його президентом Нікосом Христодулідесом.

Президентка Єврокомісії пояснила, що вже в п'ятницю з кіпрського порту Ларнаки може відправитися пілотний вантаж продовольчої допомоги, зібраної благодійною групою за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Ми запускаємо цей кіпрський морський коридор разом – Євросоюз, Об'єднані Арабські Емірати та Сполучені Штати", – сказала фон дер Ляєн.

Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим США та Йорданія здійснили нове повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Гази.

Американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі в суботу.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.